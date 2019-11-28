كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن الأزمة القائمة بين النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بلعمري، مع مجلس إدارة نادي الشباب الناشط في البطولة السعودية الممتازة لكرة القدم، قد وصلت إلى طريق مسدود،خلال الفترة الحالية.

وكشف نادي الشباب، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مدافعه بلعمري، قد غاب عن تدريبات "الليوث" لليوم الثاني على التوالي بدون عذر.

وبعد عودته إلى السعودية، إثر مشاركته مع المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، تغيب بلعمري عن تدريبات الشباب دون سابق إنذار، وهو ما تسبب في امتعاض الإدارة تجاهه. ولكن سرعان ما انتهت الأزمة بعد ذلك بحضور مدافع نصر حسين داي الأسبق إلى تدريبات الشباب، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة فريقه لنادي الفيحاء لحساب الجولة العاشرة من بطولة "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" لهذا الموسم.

وفي نفس السياق، ذكرت العديد من التقارير الصحفية السعودية، خلال الفترة الماضية، أن هناك رغبة كبيرة من ناديي الهلال والنصر في الحصول على خدمات بطل إفريقيا 2019 مع الجزائر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (الميركاتو)، أو الانتظار إلى غاية صيف 2021، لضمه في صفقة انتقال حر، مشيرة إلى أن الهلال بات الأقرب لحسم الصفقة بسبب جديته في المفاوضات مع اللاعب الجزائري.

يذكر أن بلعمري، التحق بصفوف الشباب في يوليو 2016 قادما من وفاق سطيف.