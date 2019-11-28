تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس بڤالمة، بتنصيب المجلس الأعلى للشباب في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأوضح ميهوبي، في تجمع شعبي بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي، أن هذا المجلس سيتكون من عدد محدود من الكفاءات الوطنية الشابة وسيأخذ على عاتقه صياغة تصور جديد لإدارة ملف الشباب وإدماجه في مختلف السياسات.

وأكد بهذا الخصوص، على ضرورة "مراجعة كل آليات تسيير الدولة حتى يتمكن الشباب من الاستفادة من حقوقهم في الشغل والترقيات وتبوأ المناصب العليا وأن يصبحوا منتجين حقيقيين".

واعتبر أن الشباب حاليا ضائع بين الحرڨة (الهجرة غير الشرعية) والحڨرة (الظلم والتهميش)" وهو ما يتطلب التكفل "الحقيقي" بمطالبه انطلاقا من "المكاشفة والمصارحة" بين جميع الأطراف.

وفي نفس السياق، شدد على أهمية الحوار بصفته "الحل الأمثل لمعالجة كل المشاكل"، معتبرا أن "الاعتماد على الشارع لا يمكنه تحقيق كل شيء".

وفي الشق الاقتصادي، التزم المترشح للرئاسيات بمراجعة آليات الاستثمار الفلاحي من خلال منح الأرض لمن يستغلها ومرافقة المؤسسات الصناعية العمومية من خلال شراكات مثمرة وعصرنة أدوات إنتاجها.