أكد الفريق أحمد ڨايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، أن المسيرات الشعبية التي تشهدها البلاد والتي وقف خلالها الجزائريون "صفا واحدا دعما للمسار الانتخابي ومساندة للجيش الوطني الشعبي"، إنما "تترجم درجة نضجهم العالية ووعيهم بما يحاك ضد بلدنا من مكائد ودسائس".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة العمل والتفتيش لقيادة الحرس الجمهوري، شدد الفريق ڨايد صالح على أن "المسيرات الشعبية التي تشهدها كافة ربوع وطننا، والتي وقف خلالها أبناء الشعب المخلصين صفا واحدا دعما للمسار الانتخابي ومساندةً للجيش الوطني الشعبي في مواقفه، ملتفين حول مقاربته البناءة لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، إنما تترجم درجة النضج العالية لأبناء الجزائر ووعيهم بما يحاك ضد بلدنا من مكائد ودسائس ومؤامرات لعرقلة مسيرة الجزائر والجزائريين''.

كما تعكس هذه المسيرات من جانب آخر، "ترسخ قيم الإخلاص والوفاء (لدى الجزائريين) وروحهم الوطنية الفياضة، المعتزة بالانتماء لجزائر التضحيات والبطولات والمبادئ الوطنية الحقة التي لن تحيد عنها أبدا مهما عظمت التحديات وتعددت الرهانات".

واعتبر نائب وزير الدفاع الوطني أن هذا الموقف الذي "يزيد شعبنا شموخا ورفعة"، هو موقف "راق ونبيل يعكس أصالته ومعدنه النقي، الذي يقدس الوطن واستعداده ليهبه أغلى ما يملك"، فضلا عن كونه "التفافا شعبيا صادقا ومخلصا، تجلى من خلاله التلاحم والتضامن، الذي لم ولن تنقطع عراه وأوصاله أبد الدهر مع جيشه''.

وقد جاء موقفهم ليؤكد أيضا "عظيم الولاء لتراب بلدنا الطاهر الذي ارتوى بِدِماء زكية وغزيرة عبر تاريخ الجزائر الحافل بالأمجاد والتضحيات"، يقول الفريق ڨايد صالح الذي أردف في ذات السياق: "إن هذا الموقف كذلك، أثبت أن هذا الشعب باق على العهد والوعد لأسلافنا الميامين، الذين بذلوا الغالي والنفيس، فحرروا الأرض و دافعوا عن العرض".

وبعد أن أكد أن هذا التوجه يعد كذلك "تكريما لشهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار"، وهو ما اعتبره الفريق قمة التكريم تجاههم من خلال قوله: "هل هناك تكريم أعظم من الوفاء لتضحياتهم وصون أمانتهم بالحفاظ على سيادة بلادنا وحرمة أرضها، والالتفاف مع الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني وكل الوطنيين الخيرين حول المصلحة العليا للوطن".