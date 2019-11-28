تمكنت فرقة فحص المسافرين بمطار 8 ماي 1945 التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف خلال الأسبوع الجاري من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 12 ألف و 800 أورو لم يتم التصريح به لدى مصالح الجمارك، حسب ما علم اليوم الخميس من مصالح المديرية الجهوية لذات السلك النظامي بالولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن عملية الحجز تمت خلال معالجة رحلتين (2) دوليتين تجاه فرنسا انطلاقا من مطار 8 ماي 1945 (سطيف) مردفا بأنه قد تم تكييف عدم التصريح بهذا المبلغ المالي كمخالفة صرف.

و ذكر ذات المصدر بأن ذات الفرقة تمكنت خلال الأيام العشر الأخيرة أيضا من حجز مبلغ مالي يقدر بـ 8200 أورو غير مصرح بها و ذلك خلال معالجة رحلة دولية قادمة من فرنسا عن طريق مطار 8 ماي 1945 (سطيف).