مثل، اليوم الخميس، الناشط بالحراك الشعبي بولاية ميلة، المدعو نذير كلوز أمام قاضي الحكم بمحكمة ميلة بتهمة إهانة هيئة نظامية وعدم الامتثال لأوامر وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.

وهي التهم التي نفاها المتهم جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة، في حين التمس ممثل الحق العام سنة حبسا نافذة و غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار. و قد تم تأجيل النطق بالحكم إلى 5 ديسمبر القادم.



وكان كلوز قد تعرض للتوقيف التحفظي عن العمل بمنصبه بمديرية التربية لولاية ميلة، وخصم نصف أجرته الشهرية في انتظار صدور الحكم القضائي.