قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند كارلاسكا، أن بلاده تدعم الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الجزائر يوم 12 ديسمبر المقبل، معتبرا بأن ما يحدث في الجزائر مسألة داخلية.

وأشار المتحدث في تصريح صحفي له على هامش لقائه مع وزير الداخلية صلاح الدين دحمون اليوم، أن إسبانيا اعتبرت دائما أن الوضع في الجزائر شأن داخلي

كما أشار ذات المتحدث إلى أن أهم المواضيع التي ناقشها مع نظيره الجزائري كان التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأن البلدين قد عانيا من هذه الظاهرة.

من جهته قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم صلاح الدين دحمون أنه اتفق مع نظيره الإسباني حول إمكانية امضاء عدة اتفاقيات حول مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية.