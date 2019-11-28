خرجت المحامية الأستاذة ريمة شعيبي اليوم عن صمتها، وكتبت على جدارها بحسابها على الفايسبوك، أنها غير معنية بمديرية حملة تبون وأن لا علاقة لها لا من قريب و لا من بعيد بحملة تبون، مؤكدة أن الاسم الذي ورد في القائمة "شعيبي ريمة" لا يعني بالنسبة لها أي شيء، وأنها ترفض أن تكون لها أية صلة بالموضوع.



شعيبي ريمة قالت أن اتصالات كثيرة سعت لإقناعها للالتحاق بالمديرية لكنها اعتذرت عن ذلك.



شعيبي محامية ومنتخبة في المجلس الشعبي الولائي لميلة و تعرف بمواقفها القوية المنتقدة لوتيرة التنمية، وذلك ضمن دورات المجلس الولائي.