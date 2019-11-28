تعرض "فايسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "ماسنجر" لعطل فني مفاجئ، مساء الخميس، ضرب مناطق مختلفة من العالم.



ورغم اتساع نطاق المشكلة فإنها لم تؤثر على جميع المستخدمين، وبينما قال البعض إن موقع "فايسبوك" أو تطبيقه لا يعملان، أكد آخرون أنهما يعملان بصورة طبيعية، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وبقي تطبيق "واتساب" الذي تملكه "فايسبوك" يعمل كالمعتاد، وفقا للصحيفة.



ولم تعلق صفحة "فايسبوك" على "تويتر" على الأمر حتى الآن.