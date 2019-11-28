تدخلت اليوم مصالح الحماية المدنية ببلدية ديرة 60كلم جنوب مقر ولاية البويرة إثر حادث مرور على مستوى منطقة التراكة وقع في حدود الساعة السادسة والنصف مساءا على مستوى الطريق الوطني رقم 8 لنقل 4 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة لاستعجالات مستشفى سيدي عيسى وفي حادث ثان بغرب مقر ولاية البويرة وبالضبط بمنطقة المرارشة ببلدية المقراني أصيب 3 أشخاص آخرين في انحراف سيارة وانقلابها ، في حدود الساعة الثامنة و خمس دقائق حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وتحويلهم لعيادة المتعددة الخدمات بسوق الخميس.