أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها يوم الخميس أنها تلقت لحد الآن 72 طلب اعتماد لصحافيين من 12 جنسية يمثلون 38 هيئة إعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأوضح البيان أنه "في إطار المهام الموكلة لها بموجب القانون العضوي رقم 19 - 07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، لاسيما المادة 49 منه، وافقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى غاية 27 نوفمبر 2019، على اثنين وسبعين (72) طلب اعتماد مؤقت لصحافيين من اثني عشر (12) جنسية، يمثلون ثمانية وثلاثين (38) هيئة إعلامية أجنبية، عربية، إفريقية، أوروبية، آسيوية وأمريكية لتغطية الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019".

وتواصل السلطة "تلقي طلبات الاعتماد المؤقت الصادرة عن الهيئات الإعلامية الأجنبية إلى غاية 02 ديسمبر 2019، وهو آخر أجل لإيداع هذه الطلبات على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج".