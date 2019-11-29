أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، فيما أفشل حرس الحدود محاولات للتهريب وتوقيف 28 مهاجرا غير شرعي في عدة ولايات من الوطن.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة على موقعها الرسمي، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 نوفمبر 2019 ببرج بوعريريج، شخصا (01) لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية.

في سياق محاربة التهريب والجريمة المنظمة وعلى إثر عمليات متفرقة بسوق أهراس وتبسة والطارف، أحبط عناصر حرس الحدود محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12453) لترا. في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بعين ڤزام، (10) أشخاص وحجزت (04) سيارات رباعية الدفع و (02) جهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بكل من تلمسان وعين أمناس وسوق أهراس، (28) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.