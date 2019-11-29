تمكنت مصالح أمن دائرة العامرية بعين تموشنت مؤخرا من توقيف 39 شخصا محل أوامر قضائية في قضايا مختلفة، حسبما علم اليوم الجمعة لدى خلية الاتصال و العلاقات العامة بالأمن الولائي.

وتمت العملية بناء على مداهمات ميدانية أجرتها مؤخرا مصالح أمن دائرة العامرية عبر إقليم اختصاصها شملت مختلف الأحياء و الشوارع والنقاط السوداء التي تعرف رواج بعض الجرائم الحضرية حيث تم توقيف 39 شخصا محل أوامر قضائية من بينهم 23 محل قرار نهائي للحبس و 14 محل أمر بالحبس بطريق الإكراه البدني وشخصين (2) محل أمر بالقبض.

وأسفرت هذه العمليات أيضا عن توقيف شخصين الأول في قضية حيازة سلاح أبيض محظور والثاني في قضية تتعلق بحيازة للمخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي وفق ما أضافته مصالح الأمن بعين تموشنت.