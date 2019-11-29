تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عز الدين ميهوبي، اليوم الجمعة بسوق اهراس، بإجراء إصلاح دستوري من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وتمتينها.

وأوضح ميهوبي خلال لقاء جواري مع مواطني بلدية المشروحة، أن "الشعب أصبح صاحب القرار الأول والأخير وبالتالي فكل قرار يتعلق بمصيره سيمر عبر الاستشارة الشعبية وهذا سيتم عن طريق دستور قوي يحمي مؤسسات الدولة ويجعلها متينة وثابتة لا تهتز بالأزمات السياسية". وأضاف بأن هذا الدستور الجديد الذي سيكون وليد نقاش موسع وكبير يضم الطبقة السياسية والخبراء، سيمكن من الاحتكام إلى المؤسسات مهما كانت الأزمة التي تمر بها البلاد.

وفي نفس السياق، اعتبر بأن "زمن إطلاق الوعود الانتخابية ثم ترك الأمور على حالها قد ولى" ليفسح المجال ـ حسبه- لإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة والتي لا تتأتى إلا من خلال اختيار المسؤولين الأكفاء والإنصاف في التنمية والإصغاء إلى جميع المطالب المطروحة. وأكد بأنه لا يمكن تجسيد "جمهورية المؤسسات التي لا تزول بزوال الرجال "إلا من خلال التعاون بين جميع الجزائريين سواء كانوا رافضين للانتخابات أو مؤيدين لها.

وبهذا الخصوص، شدد على ضرورة تفهم مطالب الحراك الشعبي والتفاعل معها باعتبار أنه نابع من أبناء الجزائر غير أن التحدث باسمه يعد "استفزازا للجزائريين على اختلاف آرائهم".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية اعتماد البرلمان الأوروبي للائحة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والتي اعتبرها ميهوبي "تدخلا سافرا" مثمنا "الموقف القوي" لوزارة الخارجية التي أكدت استعدادها لمراجعة آليات التعاون مع المؤسسات الأوروبية. وفيما يتعلق بشؤون التنمية المحلية في ولاية سوق أهراس، التزم المرشح للرئاسيات بمنح امتيازات خاصة للراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي بالمنطقة وتكييف التخصصات الجامعية في المنطقة مع متطلبات اقتصادها مع رفع إعانة السكن الريفي.