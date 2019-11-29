أودى حادثا مرور منفصلين وقعا مساء اليوم بتيبازة بحياة شيخين في العقدين الثامن والتاسع بكلا من شرشال والداموس غربي الولاية .

فبالطريق السريع الرابط بين تيبازة و شرشال دهست سيارة شيخا ثمانينيا على مستوى محول الطريق السريع الحمدانية ،شرشال تيبازة حين كان يهم بعبور الطريق للالتحاق بالمنزل الواقع بالقرب من مكان الحادث لترديه لتفتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث فيما تم نقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى .

وبالطريق الوطني رقم 11 ببلدية الداموس غربي الولاية وتحديدا على مستوى مفترق الطرق بالقرب من جسر وادي حربيل، لقي شيخ في 71 من عمره مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نفعية وهو يحاول عبور الطريق ،ولم تتمكن مصالح الحماية المدنية من إنقاذ روحه رغم تدخلها على جناح السرعة ونقله إلى العيادة المتعددة الخدمات بالداموس ومنها الى مستشفى قوراية حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.