أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها تتعامل مع "حادثة" بمنطقة جسر لندن فوق نهر التيمز، وأنها أغلقت الجسر الشهير الواقع وسط العاصمة بعد تقارير إعلامية عن إطلاق نار في المكان.

وأفادت الشرطة "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادثة على جسر لندن"، فيما ذكر مراسل شبكة "بي بي سي" أنه سمع طلقين ناريين وشاهد شخصا على الأرض سيطرت قوات الأمن عليه.

وقال مصدر أمني إن شخصا تعرض للطعن في منطقة الجسر وإن الشرطة أصابت مشتبها به بالرصاص. وأفادت الشرطة أنه "تم اعتقال رجل نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح"، قبل أن تعلن في وقت لاحق عن مقتل منفذ العملية، معتبرة أن الواقعة هي عمل إرهابي.