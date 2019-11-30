انقطاع الماء في البليدة لهذا السبب
مجتمع
30 نوفمبر 2019 () - ك.ب/ وكالات
سيتم قطع التزويد بمياه الشرب بأحياء مرمان وطريق الشفة بالبليدة غدا الأحد بسبب توقف محطتي الضخ الموجودتين على مستوى مرمان و الشفة.
وأوضحت المديرية المحلية لمؤسسة الجزائرية للمياه أن توقف محطتي الضخ المذكورتين سيتم بسبب الانقطاع المبرمج للتيار الكهربائي من طرف مؤسسة سونلغاز يوم 1 ديسمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.
وسيشمل هذا الانقطاع أحياء وسط المدينة و طريق الشفة والجهة الغربية لبلدية البليدة وبلدية بوعرفة مع استئناف التزويد بالماء توازيا مع عودة التيار الكهربائي.