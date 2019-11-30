كشفت الشرطة البريطانية عن اسم الرجل الذي قتل يوم أمس شخصين طعنا في لندن، فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي.

وقال مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا، نيل باسو، في بيان مساء الجمعة، "الآن يمكننا أن نؤكد رسميا هوية المشتبه به، وهو عثمان خان، البالغ من العمر 28 عاما.. والذي كان يعيش في ستافوردشاير". وأضاف: "هذا الشخص كان معروفا لدى السلطات وأدين في 2012 بجرائم إرهابية". وتابع: "أفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط، وبوضوح فإن أحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".

وقتلت الشرطة البريطانية عثمان خان الذي كان يرتدي حزاما ناسفا زائفا، وطعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضا.وأكدت الشرطة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بالهجوم.