أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون عن قابلية التشغيل المتبادل للبطاقة الإلكترونية الذهبية الخاصة ببريد الجزائر في الشبكة البنكية مطلع شهر ديسمبر القادم، وهو ما سيسمح لحامل البطاقة باستعمالها على مستوى مجمل الشبابيك الآلية البنكية.

و أشارت الوزيرة في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن "البطاقة الذهبية التي تستعمل حاليا على مستوى شبكة البريد فقط، سيتم تشغيلها بشكل متبادل مع الشبكة البنكية مطلع شهر ديسمبر القادم بعد الانتهاء من عقد اتفاقية في هذا المجال مع شركة تأدية الصفقات البنكية المشتركة والنقدية "ساتيم" التي تضم 7 بنوك عمومية و9 خاصة إضافة إلى بريد الجزائر".

وأوضحت الوزيرة أن "التشغيل المتبادل بين شبكة البريد والشبكة البنكية قد تم بنجاح من الناحية التقنية في شهر أكتوبر الماضي علاوة على تحديد تكاليف تقديم الخدمة"، مضيفة أن هذه الخدمة التي ينتظرها بفارغ الصبر زبائن الجزائرية للاتصالات،"تمت بفضل الجهود التي بذلها بريد الجزائر لتنويع عروضه".

وذكرت فرعون أن بريد الجزائر يحوز من قبل على بطاقة بنكية مشتركة "لكن وفي عام 2015، توجب فصل شبكة البريد عن الشبكة البنكية بسبب خلل أمني على مستوى شبكة البريد". كما استطردت تقول أن "بريد الجزائر قد اتخذ إجراءات، في هذا الصدد، للانفصال عن الحل النقدي القديم (بطاقة سحب فقط، نظام مفتوح قابل للاختراق وغير مؤمن وخاصة غير قابل للتمديد) لتعويضها بحل نقدي جديد، ذي أداء عال ومؤمن ويستجيب للمعايير الدولية".

وأوضحت الوزيرة أنه "فور الحصول على الحل النقدي الجديد، توجب انتظار عملية عصرنة الشبكة البنكية. وفي أثناء ذلك، أنجز عمل تقني معتبر بين بريد الجزائر وشركة "ساتيم" لأجل ربط الشبكتين ببعضهما البعض".

ويجدر التأكيد أن "ما يزيد عن 7. 5 مليون بطاقة نقدية "الذهبية" قد وزعت لغاية اليوم، وتنصيب 1418 شباك آلي بنكي، علاوة على أن نسبة 17 في المائة من عمليات السحب تتم عبر هذه الشبابيك التي بلغت قيمتها 750 مليار دينار جزائري في 2019".