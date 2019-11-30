سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 -2 يوم السبت في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 22 عن طريق رحيم ستيرلينغ، غير أن الهولندي ويترو ويليامز سجل التعادل لنيوكاسل بعد ذلك بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 82 سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يدرك جونجو شيلفي التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 88.

وشارك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا قبل أن يغادر يستبدل في منتصف الشوط الثاني، مقدما أداء متوسط.

وأضاع سيتي نقطتين هامتين في مشواره للحفاظ على لقبه، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول، وهو فارق مرشح للزيادة حيث يلعب الأخير أمام برايتون في وقت لاحق، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.