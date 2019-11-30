اكتسح فريق مازيمبي الكونغولي، نظيره الزمالك بثلاثة أهداف دون ردي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا.

سجل أهداف مازيمبي الكونغوليي جاكسون موليكا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 60 و84 من عمر اللقاء، وأحرز تريسور مبوتو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

و بفضل هذا الفوز العريض حصد فريق مازيمبي أول 3 نقاطي ويعتلي صدارة المجموعة، في انتظار مواجهة زيسكو الزامبي وبترو اتلتيكو الأنغولي التي تقام في السادسة مساء اليوم السبت.