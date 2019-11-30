أعلنت مصادر عسكرية روسية، اليوم السبت، عن إجراء اختبار لصاروخ فائق السرعة في القطب الشمالي.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن مصادر في قطاع الصناعات العسكرية الروسية أن "مقاتلة أجرت إطلاقا تجريبيا لصاروخ (كينجال)، حيث يعد الأول في الجزء الروسي من المنطقة القطبية الشمالية".

وأوضحت المصادر أن "الصاروخ الذي تم إطلاقه من متن مقاتلة (ميغ-31 ك) وجه إلى هدف أرضي في ميدان (بيمبوي) بمنطقة (كومي) الواقعة في أقصى شمال روسيا مشيرة إلى أن "المقاتلة أقلعت من قاعدة (أولينيغورسك) الجوية في منطقة (مورمانسك) في شمال البلاد".

ووفقا للمصدر العسكري، فإن "سرعة الصاروخ تمثل عشرة أضعاف سرعة الصوت".

وتعتبر (كينجال) منظومة مستحدثة تتكون من الطائرة الحاملة وهي (ميغ-31 ك) والصاروخ فائق السرعة.

وصاروخ (كينجال) يمثل نسخة جوية من صاروخ (إسكندر) الخاص بالعمليات التكتيكية, ويخدم في الجيش الروسي حاليا سرب واحد من مقاتلات (ميغ-31 ك) المزودة بهذه الفئة من الصواريخ، متمركز في المنطقة العسكرية الجنوبية.