كشف التقرير الخاص بأداء مديري الخدمات الجامعية عن عجز في التأطير الأمني داخل الأحياء الجامعية بسبب عدم تطبيق التعليمات التي تضبط عملية تأمين الطلبة والممتلكات، فيما سجل غياب التغطية الصحية للمقيمين في هذه المراكز وما يرتبط بها من مراقبة نظافة مرافق الإقامات والرقابة الغذائية، إضافة إلى التستر وعدم الإبلاغ عن الأمراض في أوساط الأحياء الجامعية وكذا نتائج التحقيق الذي قامت به لجان التفتيش طيلة شهر رمضان.

وجه وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، انتقادات شديدة اللهجة لمديري الخدمات الجامعية في العديد من الولايات، على خلفية النتائج الكارثية للتقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في أداء مديري الإقامات والأحياء الجامعية عبر الوطن، حيث كشف التقرير الذي تسلمه المسؤول الأول عن القطاع عن تسيب كبير وضرب للحائط بالتعليمات التي تهدف إلى تأمين حياة وسلامة الطلبة سواء الجزائريين أو الأجانب داخل هذه المراكز.

وجاء في التقرير الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه تفاوت في تطبيق التعليمات والتوجيهات المسداة بخصوص الأمن والوقاية في الفضاءات الجامعية والخدماتية وتسجيل حالات إقامة غير لائقة للطلبة الأجانب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، إضافة إلى عدم التزام وحدات الطب الوقائي للإقامات الجامعية بالمهام المنوطة بها، المتمثلة في توفير التغطية الصحية المناسبة للطلبة المقيمين من فحص طبي روتيني ومراقبة نظافة مرافق الإقامات الجامعية والرقابة الغذائية وعدم تقديم الإحصائيات الخاصة بالأمراض في أوساط الأحياء الجامعية واستغلالها، إضافة إلى عدم تبليغ الوصاية بنتائج الكثير من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان المشتركة خلال شهر رمضان.

ولاحظ التقرير أيضا ضعف التنسيق مع المديرية المركزية المكلفة بتحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي فيما يخص التبليغ بالحصائل والتقارير ذات الصلة بظروف حياة الطلبة، وتسجيل نقائص بمرافق الإقامات الجامعية وفضاءاتها من حيث التهيئة والنظافة والصيانة، إضافة إلى نقص المتابعة في برامج عمليات التلقيح الدورية الخاصة بالطلبة وموظفي الطبخ.

وانتقد التقرير، من جهة أخرى، غياب الحوار والتنسيق بين الإدارة والتنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية وغياب التقارير الخاصة بالجلسات الدورية.

وأمر الوزير، على هذا الأساس، بإحصاء شامل لكامل الإقامات التي هي بحاجة إلى تدفئة، والتطبيق الصارم للتعليمات المسداة فيما يخص توفير الأمن والوقاية في الفضاءات الجامعية والخدماتية، مع إعادة النظر في قائمة وجبات الإطعام اليومية المقدمة للطلبة والاهتمام بوضعية الإقامات من حيث التهيئة والنظافة والصيانة لضمان إطار حياة أحسن للطلبة.

كما شدد الطيب بوزيد على ترقية الوقاية الصحية وإعداد مخطط عنها يتضمن إحصاء الأمراض والوضعية الصحية للطلبة والمستخدمين وكيفيات الوقاية والتدخل بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وتبليغه مديرية تحسين إطار حياة الطلبة بالوزارة.