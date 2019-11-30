شهدت العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، سحب قرعة نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستقام للمرة الأولى في 12 مدينة في 12 بلدا على امتداد القارة العجوز.

وأسفرت القرعة عن "مجموعة الموت" التي تضم بطل العالم فرنسا، وأبطال أوروبا، منتخب البرتغال، إضافة إلى بطل مونديال 2014، منتخب ألمانيا.

وفيما يلي نتيجة قرعة نهائيات "يورو 2020":

- المجموعة الأولى (A): تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا

- المجموعة الثانية (B): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

- المجموعة الثالثة (C): هولندا - أوكرانيا - النمسا - الفائز من الملحق (D)

- المجموعة الرابعة (D): إنجلترا - كرواتيا - الفائز من الملحق (C) - التشيك

- المجموعة الخامسة (E): إسبانيا - السويد - بولندا - لفائز من الملحق (B)

- المجموعة السادسة (F): الفائز من الملحق (A) - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.