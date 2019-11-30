اندلعت مشادات عنيفة بين مشاركين ، مساء اليوم ، في مسيرة بمدينة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو وقوات الشرطة عقب محاولة المتظاهرين تشميع مقر الدائرة .

وكان مواطنو الأربعاء ناث إيراثن قد خرجوا في مسيرة مساندة للحراك ورافضة للإنتخابات جابت شوارع المدينة ، وعند وصول المتظاهرين إلى مقر الدائرة حاولوا القيام بتشميع مقر الإدارة المذكورة تعبيرا عن رفض رئاسيات 12 ديسمبر المقبل ، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب حيث نشبت مشادات بين الطرفين استمرت إلى ساعة متأخرة من المساء.