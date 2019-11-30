انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه على مضيفه ألافيس 2-1 اليوم السبت في الجولة الـ15 من الليغا.

وتقدم الريال بهدف سجله سيرجيو راموس في الدقيقة 52، وتعادل ألافيس بهدف سجله لوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وأضاف داني كارفاخال الهدف الثاني للريال في الدقيقة 69 الذي استطاع الحفاظ على تقدمه حتى صافرة نهاية المباراة.

ورفع الريال رصيده إلى 31 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب مؤقتا، لحين خوض برشلونة مباراته في هذه الجولة أمام أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها غدا الأحد.