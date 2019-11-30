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قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن خارجية بلاده سوف تستدعي سفير تركيا لديها، إثر تعليقات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعتبرها باريس "مهينة".

وكان أردوغان قال إن تحذير إيمانويل ماكرون بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعاني "موتا دماغيا" يعكس فهمًا "مريضا وسطحيا"، وإن ماكرون ينبغي أن يخضع للفحص لمعرفة ما إذا كان هو نفسه "ميتا دماغيا".

وقال مسؤول الإليزيه، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء: "فيما يتعلق بالتجاوزات الأخيرة التي تفوّه بها الرئيس التركي، فهي ليست بيانا، إنما هذه إهانات. ولذا، فإننا نتوقع توضيحا بشأنها من الرئيس أردوغان".

وأضاف: "سيُستدعى السفير إلى الوزارة لتوضيح الأمور".

واستخدم أردوغان تعبيرا كان ماكرون قد استخدمه في وصف حلف الناتو في معرض انتقاده لاجتياح أحد أعضائه (تركيا) شمالي سوريا.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتهم الرئيس الفرنسي ماكرون في وقت سابق اليوم بـ"رعاية الإرهاب"، رافضا انتقادات الأخير للعملية العسكرية لبلاده شمالي سوريا.

وقال أوغلو إن ماكرون يتطلع إلى قيادة أوروبا، لكنه في واقع الأمر "يترنّح".

وأغضبت استضافة الرئيس الفرنسي لمسؤولة في قوات سوريا الديمقراطية الشهر الماضي تركيا.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية تحت قوات سوريا الديمقراطية، "كيانا إرهابيا".

ويأتي هذا الخلاف بين عضوي حلف الناتو (تركيا وفرنسا) قبل أسبوع من قمة للحلف ستعقد في بريطانيا.