أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عملية الطعن التي نفذت، يوم الجمعة الماضي، في جسر لندن، وأودت بحياة 3 أشخاص بينهم المهاجم.

وقال التنظيم، في بيان أصدره، اليوم السبت، إن الهجوم في جسر لندن نفذ على يد أحد مقاتليه استجابة لنداء استهداف رعايا دول التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وأكدت الشرطة البريطانية، الجمعة الماضي، تصفية رجل نفذ عملية طعن في جسر لندن، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث إضافة إلى إصابة 3 آخرين.