نتائج الجولة الـ 12 للرابطة المحترفة الأولى

رياضة
30 نوفمبر 2019 () - م.خ/ واج
0 قراءة
+ -

النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, اليوم السبت :

مولودية وهران - اتحاد بسكرة      0 - 0
أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي 1 - 0
مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 2
جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس 3 - 0
شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 0 - 0
شباب قسنطينة - وفاق سطيف 3 - 1
نجم مقرة - نادي بارادو (مؤجلة)
اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (مؤجلة)

الترتيب                         نقاط لعب
1. شباب بلوزداد               25 12
2. مولودية الجزائر             24 12
3. مولودية وهران              19 12
--. شبيبة الساورة               19 12
5. جمعية عين مليلة             18 12
--. شباب قسنطينة               18 12
7. شبيبة القبائل                 17 11
8. أهلي برج بوعريريج         16 12
9. اتحاد الجزائر                14 10
10. اتحاد بلعباس               13 11
--. اتحاد بسكرة                 13 12
12. نصر حسين داي            12 12
--. أولمبي الشلف               12 12
14. وفاق سطيف               11 12
15. نجم مقرة                   9 11
16. نادي بارادو                 8 9

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول