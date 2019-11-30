النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, اليوم السبت :



مولودية وهران - اتحاد بسكرة 0 - 0

أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي 1 - 0

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 2

جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس 3 - 0

شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 0 - 0

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 3 - 1

نجم مقرة - نادي بارادو (مؤجلة)

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (مؤجلة)



الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 25 12

2. مولودية الجزائر 24 12

3. مولودية وهران 19 12

--. شبيبة الساورة 19 12

5. جمعية عين مليلة 18 12

--. شباب قسنطينة 18 12

7. شبيبة القبائل 17 11

8. أهلي برج بوعريريج 16 12

9. اتحاد الجزائر 14 10

10. اتحاد بلعباس 13 11

--. اتحاد بسكرة 13 12

12. نصر حسين داي 12 12

--. أولمبي الشلف 12 12

14. وفاق سطيف 11 12

15. نجم مقرة 9 11

16. نادي بارادو 8 9