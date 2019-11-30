نتائج الجولة الـ 12 للرابطة المحترفة الأولى
النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, اليوم السبت :
مولودية وهران - اتحاد بسكرة 0 - 0
أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي 1 - 0
مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 2
جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس 3 - 0
شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 0 - 0
شباب قسنطينة - وفاق سطيف 3 - 1
نجم مقرة - نادي بارادو (مؤجلة)
اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (مؤجلة)
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 25 12
2. مولودية الجزائر 24 12
3. مولودية وهران 19 12
--. شبيبة الساورة 19 12
5. جمعية عين مليلة 18 12
--. شباب قسنطينة 18 12
7. شبيبة القبائل 17 11
8. أهلي برج بوعريريج 16 12
9. اتحاد الجزائر 14 10
10. اتحاد بلعباس 13 11
--. اتحاد بسكرة 13 12
12. نصر حسين داي 12 12
--. أولمبي الشلف 12 12
14. وفاق سطيف 11 12
15. نجم مقرة 9 11
16. نادي بارادو 8 9