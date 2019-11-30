عثر خفر السواحل الإيطالي، السبت، على سبع جثث من قارب مهاجرين انقلب في البحر الأسبوع الماضي، بينما لا يزال ما لا يقل عن 8 جثث أخرى في قاع البحر، حسب ما أوردت وكالة الانباء الإيطالية (أنسا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن خفر السواحل لم يؤكد "نبأ أن غواصيه انتشلوا سبع جثث من المياه قبالة لامبيدوزا، ورأوا جثثا أخرى في قاع البحر".

وفي 23 نوفمبر، أنقذت فرق خفر السواحل 149 مهاجرا من مياه البحر المتوسط، بعدما انقلب زورقهم وسط الأمواج العالية، قبالة الجزيرة الواقعة جنوبي إيطاليا.