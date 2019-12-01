نظم، صباح اليوم ، عدد معتبر من مواطني بلدية عين بسام، 25 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة يتقدمهم رؤساء المجالس الولائية والشعبية البلدية لعدد من الواقعة بالجنوب والجنوب الغربي مساند للرئاسيات وللتنديد بلائحة البرلمان الأوروبي، في المقابل عرفت بلدية مشدالة تنظيم مسيرة معارضة للرئاسيات.

المسيرة انطلقت من نقطة التجمع بنادي المجاهدين بوسط المدينة وصولا إلى مقر البلدية القديم مرورا بالشارع الرئيسي للمدينة.

وببلدية مشدالة التي تبعد بـ 40 كلم شرق مقر ولاية البويرة نظم مواطنوها يتقدمهم نشطاء بالساحة العمومية بالقرب من مقر البلدية، وقفة سلمية تضامنية مع سجناء الرأي تلتها مسيرة جابت أغلب شوارع المدينة وذلك رفضا لإجراء الانتخابات وتضامنا مع الموقوفين في السجون الجزائرية بحجة إبداء الرأي المعارض للنظام الحالي.

وندد عدد من الحاضرين بما وصفوه بـ "مظاهر العنف والترهيب"، الذي قالوا بأنه يتجلى في "التخويف من عدم المشاركة في الانتخابات.