قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن "أذناب العصابة يروجون لفكرة دعم الجيش لمرشح معين في محاولة منهم لعرقلة المسار الانتخابي، فلو لم أكن مقتنعا بأن هذه المؤسسة لا تدعم أي مرشح لما طلبت رئاسة سلطة الانتخابات". واعتبر شرفي في حوار مع "الخبر" أن "موقف البرلمان الأوروبي ذو طابع عدواني واستعماري في شكله ومضمونه".

ما تقييمكم لمجريات الحملة الانتخابية منذ انطلاقتها؟

التقييم يكون على مستوى المرشحين أنفسهم، انطلاقا من تجمعاتهم وكذا خطاباتهم، والعلاقات السائدة بين المرشحين أنفسهم ومع وسائل الإعلام والمواطنين. وشخصيا، أثمن تحكم مديريات الحملة للمرشحين في برنامج نشاطاتهم المُبلغ إلى السلطة الوطنية، فاحترام هذا البرنامج يدل على سلامة الرؤيا في اختيار أماكن التجمعات وتوقيتها، حيث لم يحدث تغيير في البرامج، ما سهل عمل السلطة في مراقبة النشاطات، ويساعد مصالح الأمن أيضا، فهذا ليس بالأمر السهل. أما الجانب الثاني المتعلق بخطابات المرشحين، نسجل بارتياح مضمونها ماعـدا بعض الهفوات الصادرة في بداية الحملة، وكان موقف السلطة إزائها أن لا تعالج الأمور بالأساليب التقليدية عبر توجيه الملاحظات والإنذارات، بل أردنا أن نغرس بذرة السلوك الجديد الذي نريده للمعاملة الانتخابية بعد الرئاسيات.

لكن وجهت انتقادات إلى السلطة بأن دورها التنفيذ وليس الوساطة؟

من يقول مثل هذا الكلام هو حبيس النمط القديم الذي لم يثمر في إنتاج الوفاق الوطني الذي هو أساس دولة القانون.. فالوفاق الوطني يأتي من تعميم الحوار بين المجموعات والأفراد والدولة.. كفانا من المواجهات الكلامية والعنيفة، وأنا أرى تفضيل الحوار والإقناع وتحقيق الصلح مع من سيكون غدا رئيسا للجمهورية، بأن يثبت المرشحون أنهم أهل الحوار والقابلية للتنازل إن تطلب الأمر، لأننا في منافسة من أجل دولة حضارية ولجعل الشعب أكثر سعادة في بلاده.

هل ينص القانون المنشئ للسلطة على حل النزاع عن طريق الوساطة؟

هذا القانون تم استحداثه على استعجال لكنه يبقى أحسن قانون على الإطلاق، بل أفضل من القوانين التي مرت عبر مراحل الاستشارات والتحليلات وأفواج العمل، لأن هذا القانون أتى لسد أمر مستعجل جدا متعلق بالخطر المحدق بالجزائر لو لم تكن المعالجة حكيمة من ذوي البصيرة.. هـذا القانون يحتوي على كنوز من خزائن المبادرات الحسنة لتطوير العمل الديمقراطي في بلادنا، وطبقا لروح القانون الذي يدعو السلطة لتكريس وتدعيم وتعميق الثقافة الديمقراطية الدستورية، وهذا في حد ذاته يشكل برنامجا لأجيال من الحكام والأكاديميين.

أنت تصف وجود السلطة الوطنية بــ"الكنز" الذي يعمق العمل الديمقراطي، رغم وجود معارضة لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية؟

أتمنى أن لا تكون المعارضة للانتخابات في حد ذاتها كسلوك ديمقراطي وأنجع سبيل للتعبير عن الرأي والاختيار بحرية، أما إن كان الاعتراض ظرفيا لتقدير أصحاب هذا الاختيار للظروف التي تمر بها البلاد، بأنه غير ملائم، فكل شخص حر وله المعايير والمرجعية لتقدير الأوضاع والفعل الاجتماعي. ففي الدول وعبر الأزمنة، هناك من هو موافق على المسار الانتخابي أو من هو معارض له ويرى أنه غير ملائم وغير منتج للحلول المرجوة ولا يستجيب لأمل الشعوب. وفي النقيض، هنالك أطراف كثيرة لا يستهان بها ترى أن المسار الانتخابي هو الحل، فالساكت لا يسمع، في حين أن له نفس الوزن مع المتكلم والمتحرك، وبالتالي هذه حقوق موازية لبعضها البعض وحيوية للديمقراطية شرط ألا ينحرف هذا السلوك عن ماهيته الديمقراطية.

هل تعتبر ضعف إقبال المواطنين على تجمعات المرشحين يندرج في ما تسميه بـ"الفعل الاجتماعي"؟

نعم.. مع أنني لا أرى ضعفا في الإقبال.. كنت متابعا للانتخابات في بلدان أوروبية لم يكن فيها إقبال كبير على تجمعات المرشحين.. الإقبال بالطبع تتحكم فيه عوامل خارجة عن نطاق المرشح وخطابه، فهنالك عوامل تجعل مواطنين يترددون في حضور التجمعات. وبالتالي التخلي عن الحضور لا يشكل مدلولا لتقييم درجة الانضمام للمسار الانتخابي.

كيف تتابع السلطة بعض مظاهر العنف المرافقة للحملة الانتخابية؟

قلت وأكرر إن العنف منبوذ مهما كان سببه ونوعه وقصده، في كل المجالات وليس في الممارسة السياسية فقط، ولا يمكن بناء مجتمع متكامل إذا تركنا مكانا للعنف اللفظي والمادي، وحتى العنف الذي يولد الكراهية الناتج عن الخطابات غير المسؤولة، وبالتالي العنف الذي نشاهده الآن، لا نرى فيه الحجم المخيف ولكن يؤسفنا خصوصا لما رأينا شبابا يخرج إلى الشارع للمطالبة بالتغيير واختار السلمية كشعار ومنهاج أبهر العالم بحكمة تنظيم المسيرات، لكن ما وصلنا إليه من انزلاقات ليس من سمات الشعب الجزائري، وأظن أن العقل والحكمة سينتصر في النهاية، وكل واحد يعبر عن رأيه، والانتخابات حق مكتسب للشعب الجزائري.

هل تعتبر العنف المرافق للحملة الانتخابية مبررا للتوقيفات التي تطال الرافضين للانتخابات؟

هل وقعت التوقيفات عندما كانت المسيرات سلمية أم عندما تخللها العنف؟.. الربط لابد أن يكون بعدل حتى لا نظلم أحدا، فالخروج عن السلمية أدى إلى التوقيفات.. وعليه، فلنبق على نهج السلمية كما تعاهدنا عليه ونذهب للانتخابات، فإذا كنت ضدها ادع الشباب لعدم الانتخاب وإذا اتبعك الشعب فلا مشكل، فكيف تطالب بالديمقراطية وأنت تمنع المواطنين من أن يختاروا، هذا هو التناقض.. مواطن يريد الاستماع إلى مرشح وأنت تمنعه، أين هي الديمقراطية؟ فمن الرقي الديمقراطي المناقشة السلمية بالإقناع.

بماذا ترد على الكلام المروج عن احتمال تأجيل الانتخابات ؟

التأجيل يتنافى مع وجودي كرئيس للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فالسلطة موجودة لتوفير الشروط لإخراج الجزائر من وضعها الحالي غير السار، وأنا مقتنع أن الحل الوحيد هو ممارسة الجزائريين لحق اختيار من يتولى إدارة شؤونه، هذا هو المفتاح للخروج من الأزمة وتحقيق الوفاق الوطني الذي يتنافى مع العنف، ومن أجل تحقيق المصلحة المشتركة. فمسعى الدولة الذي انبثقت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحمل بصراحة رسالة واضحة عن إرادة الدولة لبلوغ هذا الهدف ويستبعد مبدئيا كل فكرة تصب فيما جاء في سؤالكم، فأنا أقوم بالمستحيل من أجل توفير المقاييس المتعارف عليها لاختيار رئيس للجمهورية بكل حرية وشفافية.

هل سجلتم عراقيل من طرف بعض الولاة خصوصا أن هذه الانتخابات تجرى من دون تدخل الإدارة لأول مرة؟

مثلما فاجأ الشباب العالم بسلميته، فالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقوم بنفس الشيء من خلال نقل صلاحيات 6 قطاعات كانت تشرف على الانتخابات في فترة أقل من شهرين، فقد حققنا في السلطة معجزة بذلك، حتى في الشق المتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة لتنظيم العملية الانتخابية. تمرير الصلاحيات الفعلية من هذه القطاعات إلى سلطة الانتخابات، التزمت بها كافة الوزارات، وشددت على عدم تدخل أي وزارة بشأن الانتخابات، فلا قرار ولا تعليمة تصدر إلا بإمضاء من رئيس السلطة الوطنية. كما اجتمعت بالأمناء العامين للوزارات المعنية، وأبلغتهم أن القانون وضعهم تحت سلطة رئيس السلطة الوطنية، وأخبرتهم أن التعامل معهم يكون على أساس أنهم "مستشارون" لرئيس السلطة، وملزمون بتوفير الوسائل الضرورية للعملية الانتخابية التي كانت مستعملة قبل إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبالمناسبة، أنوه بتفاعل إطارات الدولة مع السلطة، مع أنني تدخلت في بعض الحالات بشدة حتى تستقيم الأمور نظرا لتخاذل بعض الإطارات، وجرى التحكم في الوضع بطريقة حضارية بعيدا عن الأسلوب الأفقي السلطوي.

ما توقعاتكم لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؟

لايزال أمامنا حوالي أسبوعان عن يوم الاقتراع، والتنبؤات في مجال الانتخابات لا معنى لها، بل حتى عمليات سبر الآراء عادة ما يكذبها الواقع، وبالتالي حسب المعطيات التي بحوزتي، هنالك ثقة الشعب في المسار الانتخابي والثقة في سلطة الانتخابات التي تأسست نتيجة حوار بين الجزائريين، ولذلك أتمنى أن يزداد حجم المقبلين على الانتخابات التي ستتم في موعدها وفي هدوء.

هل الترويج بأن السلطة أو الجيش يدعمان مرشحا محاولة لتكسير الانتخابات أم سببه عفوي على أساس أن بعض المرشحين محسوبون على النظام القديم؟

المؤسسة العسكرية أعلنت على لسان أعلى مسؤول فيها أن "عهد صناعة الرؤساء قد ولى وانتهى"، ولو لم أكن شخصيا مقتنعا بهذا الأمر، لما قبلت مسؤولية تولي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فليس لي ما أنتظره من الدولة لتمنحني إياه، فما أنتظره مساهمة تاريخية لتجاوز بلادي للوضع الحالي، مثلما ساهم والدي في تحرير البلاد من الاستعمار. وأجزم من خلال متابعتي اليومية للأحداث، بأنه لا يوجد مرشح مدعوم من المؤسسة العسكرية ولا من أي مؤسسة في الدولة، لأنه لا توجد فائدة من تزكية مرشح على آخر، فأذناب العصابة هم الذين يروجون لهذه الفكرة لمحاولة عرقلة المسار الانتخابي، وسيكون لي موقف قانوني حازم لمن يثبت في حقه أنه يدعم مرشحا معينا.

كيف تابعتم تخصيص البرلمان الأوروبي لجلسة حول الوضع في الجزائر وبماذا تردون؟

بالطبع تابعت تطور موقف البرلمان الأوروبي بحيرة كبيرة، وذلك لما يمثله هذا الموقف من خرق سافر للأعراف الدولية، وبما يشكله من تدخل سافر في شؤون الدولة الجزائرية الحرة المستقلة، ذات السيادة الكاملة، وهو ما يتنافى مع أعراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. فهذا الموقف من المفروض أن يتحلى بالقيم التي يزعمون أنها كانت مؤسسة الديمقراطية في العالم، بالعكس فإن الموقف كان ذا طابع عدواني واستعماري في شكله ومضمونه. وكرئيس للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أرفض أي تدخل أجنبي أو أي إملاء للكيفية التي تعتزم السلطة الوطنية التكفل بالأمانة التي أوكلت لها، وعازمة بجانب أجهزة الدولة السيدة على أن تمكن للشعب الجزائري من ممارسة حقه كشعب حر وسيد بإمكانه اختيار رئيسه بكل حرية، وسنثبت للذين لم يفهموا أن الجزائر دفعت الغالي والنفيس لاستعادة حريتها، إن الشعب الجزائري سيرد على هذا الموقف العدواني بكل سيادة من خلال اختياره للرئيس الذي سينال رضاه، يوم 12 ديسمبر 2019.