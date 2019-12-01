برنامج اليوم الخامس عشر من الحملة الانتخابية:

-عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية ورڨلة على الساعة الـ 11:00 صباحا.

-علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي ميلة على الساعة الـ 10:00 وجيجل على الساعة الـ 14:00 .

-عز الدين ميهوبي ينظم ثلاثة تجمعات شعبية بولايات معسكر على الساعة الـ 10:00، تيارت على الساعة 13:30 وتسمسيلت على الساعة 15:00 إلى جانب نشاطات جوارية ولقاءات مع المجتمع المدني بولاية الجلفة.

-عبد القادر بن ڨرينة ينظم ثلاثة تجمعات شعبية بولايات بسكرة على الساعة الـ 10:00، الوادي على الساعة الـ 11:30 وتڨرت على الساعة الـ 14:00 .

-عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بولاية بسكرة على الساعة الـ 15:00 .