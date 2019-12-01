فاقت الواردات الجزائرية من الحبوب 2.11 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مقابل أزيد من 2.40 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة انخفاضا بأكثر من 12 بالمائة.

وأوضحت إحصائيات مديرية الدراسات والاستشراف بالجمارك، أن الواردات من الحبوب التي مثلت 34.15 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للواردات خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى سبتمبر 2019 قد سجلت انخفاضا بـ 290.34 مليون دولار أي بنسبة 12.06 بالمائة.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا المؤشر التنازلي للواردات من الحبوب مرشح للاستمرار في المستقبل بتشجيع من إنتاج وطني كبير حقق خلال حملة 2018-2019 سيما من مادتي القمح الصلب والشعير. كما أن ذلك راجع إلى نتائج الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترشيد الواردات، لاسيما من مادة القمح اللين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تلك الاجراءات قد سمحت بتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح اللين المحددة بـ 4 مليون طن عوض 6.2 مليون طن التي كانت تستورد سنويا.