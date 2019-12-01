تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم مؤخرا، من تفكيك عصابة تقوم بالمتاجرة بالاسلحة والذخيرة بدون ترخيص وهذا إثر معلومات تحصلت عليها الفرقة الأمنية تفيد بوجود أشخاص يتاجرون بالأسلحة النارية البالغ عددهم ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 36-65 سنة غالبيتهم من معتدي الإجرام ينشطون مابين مستغانم ووهران.

عملية الترصد مكنت من إحباط صفقة بيع سلاح نازي وتوقيف المشتبه فيه متلبسا بيع سلاح ناري، وتم استرجاع سلاحين ناريين و 30خرطوشة و15 كرية حديدية خلال تفتيش بيوت المشتبه فيهم.