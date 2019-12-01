أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الدولة سخرت كل الإمكانيات لتحويل مليون سيارة لوقود غاز البترول المسال "سيرغاز" في آفاق 2023 .

وفي كلمة خلال افتتاح أشغال ملتقى وطني حول ترقية وتطوير غاز البترول المسال كوقود "سيرغاز"، أوضح عرقاب أنه تم توفير الدعم اللازم لإنجاز 1000 محطة تتوفر على "سيرغاز" و عدد من المنشآت والمراكز المتخصصة في تركيب معدات تحويل السيارات عبر مختلف مناطق الوطن.

كما يجري العمل، وفق نفس المسؤول، على مضاعفة نقاط بيع "سيرغاز" على مستوى شبكة محطات الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال".

وأفاد الوزير في هذا الإطار أن تطوير استعمال "سيرغاز" كوقود يعد رهانا استراتيجيا على المديين المتوسط و البعيد، لما له من مزايا إيجابية على الاقتصاد الوطني والبيئة.

لبلوغ الهدف منحت الحكومة دعما ماليا يصل إلى 50 بالمائة من تكلفة الاقتناء، بهدف تشجيع أصحاب السيارات العمومية والخاصة و الأجرة على استعمال "سيرغاز".

كما منحت مزايا وتسهيلات لترقية استعمال "سيرغاز" كإعفاء المركبات التي تستعمله من قسيمة السيارات.

على صعيد أخر، أشار عرقاب، إلى مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع قطاع النقل والأشغال العمومية لإعطاء دفع للانتقال الطاقوي، الذي تسعى إليه الجزائر وكذا مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة من خلال ترقية غاز البترول المسال (GPL) والغاز الطبيعي المضغوط (GNC)

كما أفاد، بأن دفتر الشروط يفرض على كل مستثمر يريد إنجاز محطة خدمات لتوزيع الوقود أن يكون مشروعه متكاملا ويشمل التزويد بـ"سيرغاز" إلى جانب توفير الوسائل اللازمة لفحص السيارات التي تستعمل وقود غاز البترول المسال و صيانتها.