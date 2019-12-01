تم تحديد هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 03 إلى 06 نوفمبر 2019 بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة، حسبما أورد اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن الأمر يتعلق بالإرهابي المبحوث عنه "بادر راجع" المدعو "أحمد مقصد" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. للتذكير فإن هذه العملية كانت قد مكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين خطيرين وضبط أسلحة وذخائر.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وجانت، شخصين وحجزت 300 غرام من مادة الديناميت ومترين من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى معدات تفجير وشاحنة محملة بخليط الحجارة وخام الذهب، فيما ضبط حرس الحدود كيلوغراما و 100 غرام من الكيف المعالج، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتلمسان.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات لحراس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ 35 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم إنقاذ سبعة 07 آخرين إثر غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد ميلين بحريين شمال شرق بني صاف.