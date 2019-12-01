يواصل سكان ولاية تيزي وزو تعبئتهم رفضا للإنتخابات المقررة 12 ديسمبر، من خلال إضراب عام عن العمل والنشاط التجاري على مستوى عدة مقرات الدوائر والبلديات متبوعة بمسيرات حاشدة شارك فيها مواطنين ومواطنات طالبوا برحيل النظام وإطلاق سراح المعتقلين.

شهدت، اليوم الأحد، عدة بلديات من ولاية تيزي وزو مسيرات مساندة للحراك الشعبي منها نذكر إفرحونن، واقنون، مقلع، ذراع بن خدة، واضية وغيرها شارك فيها ألاف من المواطنين المطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية وبرحيل النظام مرددين الشعارات المناهضة للسلطة والمعتاد ترديدها خلال مسيرات الحراك الشعبي والطلبة يومي الجمعة الثلاثاء.

وعلى هامش هذه المسيرات و بدعوة من ناشطين في الحراك الشعبي شهدت البلديات المذكورة إضراب عام عن العمل مس المحلات التجارية والمرافق العمومية الإدارية و المصرفية دعما للحراك الشعبي.