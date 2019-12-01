استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين اليوم الأحد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنساني بوزيد لزهاري الذي سلمه التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018 حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الاستقبال يأتي "تطبيقا للمادة 199 من الدستوري حيث تلزم في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر إلى رئيس الجمهورية والى البرلمان والى الوزير الأول".