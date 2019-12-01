أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك كمال الدين شيخي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن كميات غاز البترول المسال وقود الموجهة للشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية "نفطال" قد ارتفعت بنسبة 58 % ما بين 2017 و 2018.

و اوضح شيخي في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول ترقية "سيرغاز" أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك سجلت ارتفاعا بنسبة 58 % لكميات غاز البترول المسال وقود الموجهة لـ"نفطال" ما بين 2017 و 2018 و ذلك استجابة لزيادة طلب الحظيرة الوطنية للمركبات.

و أشار في هذا الخصوص إلى أن سوناطراك تتوفر على إمكانيات "كبيرة" في مجال إنتاج غاز البترول المسال وقود مضيفا آن الإنتاج الوطني يقدر ب9 مليون طن و أن جزء منه موجه للتصدير.

كما أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك "أن لدينا قدرات إنتاج كبيرة و نحن نسوق لنفطال حوالي 400.000 طن سنويا" مشيرا إلى أهمية تطوير وقود يحتوي على غاز البترول المسال وقود بهدف حماية البيئة و التقليص من فاتورة استيراد الوقود الكلاسيكي (مازوت و بنزين).

أما فيما يتعلق بالأخطار المرتبطة بسيرغاز فقد أكد السيد شيخي أن "نفطال" قد اتخذت التدابير اللازمة حتى يكون استهلاك هذا الوقود آمنا بشكل كلي.

و أضاف أن الحوادث النادرة التي وقعت لمركبات تعمل بغاز البترول المسال وقود ناجمة إما "بسبب بشري أو جراء خلل في الصيانة".

و خلص في الأخير إلى القول بان "بعض الحالات تشير أيضا إلى أعمال صيانة على مستوى مراكز غير معتمدة".