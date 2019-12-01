قامت اليوم مديرية حملة المترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، بإيداع شكوى لدى السلطة المستقلة للانتخابات، ضد مديرية حملة المترشح عز الدين ميهوبي.

و أعلنت مديرية حملة تبون، عبر بيان على صفحتها في “فايسبوك” أن فرعها في ولاية تيسمسيلت قد أودع شكوى ضد مدير حملة ميهوبي بنفس الولاية.

وجاؤ في البيان "أودعت مديرية حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون بتسمسيلت شكوى ضد مديرية حملة المترشح عز الدين ميهوبي بذات الولاية لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للإنتخابات لقيامها بتجاوزات خطيرة تمثلت في التهديد والترهيب عن طريق القيام بنشر الفتنة بين عموم المواطنين والدعاية المغرضة بالترويج لأخبار مفادها أن عز الدين ميهوبي هو رئيس الجمهورية القادم وفق تعليمات فوقية في إشارة إلى المؤسسة العسكرية".