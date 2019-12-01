اشرف وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على تنصيب بوربالة فيصل، مديرا عاما جديدا لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالنيابة, خلفا لمختار فليون.

وبالمناسبة التي حضرها الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيسة مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة وإطارات وزارة العدل، أشاد زغماتي بتتويج بوربالة "المستحق والجدير به كقاض جاد ومتميز"، مؤكدا بان هذا الأخير تميز عمله منذ التحاقه بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سنة 2003 إلى اليوم بـ" الجدية والبذل والعطاء في جميع ما اسند له من مهام".

كما أكد بأن المسار المهني لفيصل بوربالة، "الحافل بالجدية والنشاط، لاسيما على مستوى إدارة السجون وإعادة الإدماج, قد أكسبه تجربة طويلة وخبرة عالية ومرموقة في مجال السياسة العقابية الوطنية وتطبيقاتها العملية والميدانية".