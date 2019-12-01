وعد المترشح للانتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي برد الاعتبار للشركات الوطنية المتخصصة في إنجاز المنشآت الكبرى، التي اعتبرها ضحية تمكين الشركات الأجنبية من المشاريع.

اعترف مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تجمع نشطة، اليوم، بدار الثقافة علي معاشي بتيارت، أن ولاية تيارت منطقة معزولة عن الشمال أين تقع العاصمة و عن الجنوب، و الوصول إليها صعب، وقال أن سكانها يرتقبون مشاريع كبرى منها مشروع طريق الهضاب العليا الذي وعد أن سيكون من أولويات مشروعه، " في حال انتخابي رئيسا سيكون مشروع طريق الهضاب العليا من الأولويات" فضلا على مساهمة هذا المشروع في فتح مناصب شغل أثناء إنجازه و "تسهيل الحركة التجارية و حركة تنقل الأشخاص".

وجدد ميهوبي وعده بعدم متابعة الشباب الذين فشلوا في تحقيق المشاريع المدعمة من طرف الدولة " لن نتخذ في شأن الشباب أية عقوبات، يكيفهم أنهم يعانون الإحباط الذي دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج"، مساعدة الشباب الذين استفادوا من مشاريع في سياق برامج دعم الشباب و غيرها و مرافقتهم إلى غاية تحقيق النجاح " إذا فشل الشاب في مشروعه لا بد أن نتكفل به و نترك الجهات المختصة ترافقه حتى ينجح".

و أثنى ميهوبي على موقف الشعب الجزائري المندد و الرافض للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية.