تعهد المرشح للرئاسيات عيد العزيز بلعيد من بسكرة ، بمحاربة جميع أشكال البيروقراطية ومظاهر الفساد بكل أنواعه ، وبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة .

أكد المرشح الرئاسيات عبد العزيز بلعيد في الكلمة التي ألقاها أمام أنصاره، في التجمع الشعبي الذي نظم بقاعة سيدي عبدون أن مستقبل الجزائر في المغرب الكبير و في إفريقيا التي تعد سوقا كبيرا . وحسبه فإن المرحلة القادمة تفرض فتح مراكز للتجارة الحرة و أن تكون الجزائر قاطرة شمال إفريقيا. و في السياق أكد بلعيد عبد العزيز أن الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه بالجزائر اتفاقيات يحاول فرض وصايته التي نرفضها بشكل قطعي و نعمل على أن كون دولة دون وصاية أو تدخل وأضاف ، البعض يتربص بالجزائر لإدخالها في متاهات ويتوقف قطارها الذي حان الوقت بان ينطلق .وبرأيه أن الحل الوحيد الذي بقي هو انتخابات 12 ديسمبر لتحقيق الاستقرار السياسي و الإقلاع الاقتصادي .وتعهد بلعيد بفتح الحوار مع جميع الشركاء وإنشاء دستور جديد ودولة جديدة قوامها الحق و القانون ، مضيفا أن الجزائري الحقيقي هو مع وحدة التراب الوطني وزرع الثقة والوفاء في أوساط الشعب .وختم كلمته بالتأكيد على أنه لا ينتمي للعصابة التي كانت تحكم الجزائر ، مؤكدا أنه من منطقة ثورية لم يسير و لم يختلس و لم يسرق " نظيف " و دعا مناصريه إلى الوقوف معه في الاستحقاق القادم .