هذه هي قائمة الـ 64 ناديا المتأهلين إلى الدور الـ 32 من كأس الجمهورية لكرة القدم، لموسم 2019-2020، والتي ستتم عملية سحب قرعته يوم الثلاثاء 10 ديسمبر بالجزائر.

الرابطة الأولى (16 ناديا) :

شباب بلوزداد (حامل اللقب)، مولودية الجزائر، مولودية وهران، شبيبة الساورة، جمعية عين مليلة، شباب قسنطينة، شبيبة القبائل، أهلي برج بوعريريج، اتحاد الجزائر، اتحاد بلعباس، اتحاد بسكرة، نصر حسين داي، أولمبي الشلف، وفاق سطيف، نجم مقرة، نادي بارادو.

الرابطة الثانية (11 ناديا) :

اتحاد الحراش، شبيبة بجاية، مولودية بجاية، أولمبي المدية، اتحاد عنابة، أمل بوسعادة، دفاع تاجنانت، جمعية الخروب، أولمبي أرزيو، جمعية وهران، وداد تلمسان.

قسم الهواة (10 أندية) :

اتحاد الأخضرية، اتحاد بني دوالة، تضامن سوف، شباب بني ثور، وداد بوفاريك، أمل الأربعاء، أمل شلغوم العيد، شباب قرية موسى، مولودية قسنطينة، مولودية باتنة.

الأقسام السفلى (ما بين الجهات و الجهوي/ 27 ناديا):

أولمبي مقران، اتحاد سوف، اتحاد المشرية، شباب أدرار، سريع المشرية، مولودية البيض، شبيبة برج منايل، نادي حيدرة، اتحاد بومدفع، شباب الزاوية، شباب بئر العرش، شباب ميلة، مولودية وادي شعابة، شباب عين ياقوت، ترجي قالمة، شباب هواري بومدين، نصر الفجوج، نصر السانية، اتحاد سور الغزلان، مولودية أرزيو، نادي تلاغ، نادي المرسى، جمعية وهران، نادي لرجم، اتحاد تيغنيف، اتحاد السوقر، أمل غريس.