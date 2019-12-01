أعلنت الشرطة الأمريكية أن السلطات في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا تحقق في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ووقع إطلاق الناري الذي أبلغت عنه الشرطة في الساعة 4:45 صباحًا، في شارع القناة، ولم يكن الدافع وراءه واضحا، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وقالت الشرطة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" إنه تم اعتقال شخص بالقرب من موقع الحادث، لكن "تورطه المحتمل" في إطلاق النار ما زال قيد التحقيق، ولم تتم أية اعتقالات.

وقالت الشرطة في البداية إن 10 أشخاص أصيبوا، لكنها عادت وقالت لاحقا على"تويتر" إن ضحية إضافية دخلت المستشفى لتلقي العلاج. واثر الواقعة فتح تحقيق في الواقعة غير انه لم تعرف ملابسات إطلاق النار إلى الحين، حسب ذات المصدر.