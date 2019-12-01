افتك نادي بارادو نقطة التعادل من ميدان نظيره سان بيدرو الإيفواري بواقع (0-0)، ظهيرة اليوم الأحد بملعب فيليكس هوفوات بواني، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة (دور المجموعات) من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وعلى ضوء هذه النتيجة الإيجابية، يحتل شبان "الأتلتيك" الصف الأول مؤقتا للمجموعة الرابعة (1 ن)، بمعية سان بيدرو، في انتظار إجراء المقابلة الثانية بين حسنية أغادير المغربي و نادي إنينمبا النيجيري (20:00 سا بتوقيت الجزائر).

وقد بلغ نادي بارادو، مرحلة المجموعات، إثر تجاوزه عقبة النادي الأوغندي كامبالا سيتي (الذهاب: 0-0، الإياب: 4-1).