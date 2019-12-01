هلك شخصان من عائلة واحدة اختناقا بأحادي أكسيد الكربون اليوم الأحد فيما تم إنقاذ شخص ثالث بمنزلهم العائلي بمنطقة واد السارق ببلدية العلمة (15 كلم شرق سطيف) حسب ما علم من الحماية المدنية.

و يتعلق الأمر بالأب (75 سنة) و ابنه (32 سنة) اللذين تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلائهما بعد تلقي اتصال من طرف الوالدة (65 سنة) التي اكتشفت جثتيهما رفقة جثة القط التي كانت بدورها ببهو المنزل ما أكد فرضية اختناقهما بالغازات المحترقة التي كان يطرحها جهاز التسخين المركزي للشقة حسب ما أكده المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية النقيب احمد لعمامرة.

و تم إسعاف الشخص الثالث و هو أحد أفراد العائلة (34 سنة) و نقله إلى مستشفى العلمة فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات الهيكل الصحي وفق ما أوضحه نفس المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.

و ذكر المصدر بأن 18 شخصا لقوا حتفهم اختناقا بالغازات المحترقة منذ بداية السنة الجارية بولاية سطيف فيما تم إنقاذ حياة 132 آخرين في 52 حادث و ذلك نتيجة سوء استعمال وسائل التدفئة و التسخين المنزلية.