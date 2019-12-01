تدرس منظمة "أوبك+" زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية بنحو 400 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا، حيث من المقرر أن تعقد منظمة "أوبك" والدول المتحالفة معها اجتماعات في فيينا الأسبوع الجاري.



ونسق مصدرو النفط في مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج على مدار ثلاث سنوات لتحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار. ويقضي الاتفاق الحالي بخفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ يناير من العام الجاري وحتى نهاية مارس المقبل.



