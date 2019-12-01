يخضع نظام ليسانس-ماستر دكتوراه (أل أم دي) لتقييم بهدف تحسينه, حسب ما صرح به اليوم الأحد بقسنطينة وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطيب بوزيد.



و أوضح الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش افتتاح ورشة تحضيرية لمشروع المخطط الاستراتيجي الوطني حول الذكاء الاصطناعي 2020-2030 بأن تقييم نظام أم أل دي سيمكن من "تصحيح النقائص للمضي قدما نحو الامام".



و اعتبر الوزير في هذا السياق أن الجامعة الجزائرية "لا يمكن لها أن تتطور خارج العولمة و متطلبات التقدم و التطور التكنولوجي الحاصل و المعاش".



و فيما يتعلق بالخدمات الجامعية أفاد الوزير أن دراسة تقييمية تم إنجازها و يبذل مجهود حاليا من أجل تحسين مردود و أداء هذا القطاع في مجال النقل و

الإطعام و الإيواء و الأمن.



و أكد الوزير أن أداء هذا القطاع سيتحسن بفضل مساهمة الطلبة موضحا أن اعتماد نظام الجامعة المفتوحة على غرار ما هو معمول به في كل بلدان العالم هو اليوم "حتمية".



و قد تميزت هذه الورشة العلمية التي تدوم يومين و التي تنظم بالموازاة مع ملتقى حول المقاولاتية و الابتكار بتقديم مداخلات حول مخططات الذكاء الاصطناعي عبر العالم و واقع الحال في الجزائر و كذا حول المؤسسات الناشئة و ذلك من طرف خبراء جزائريين ينشطون محليا و بالخارج في فجر اقتصاد المستقبل.