قالت حكومة ولاية كواويلا بشمال المكسيك إن عشرة مسلحين وأربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار في بلدة فيلا يونيون بعد أيام من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمكسيك إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه سيعتبر العصابات منظمات إرهابية.



وأضافت حكومة الولاية في بيان أن المسلحين أمطروا مكتب رئيس بلدية فيلا يونيون بالرصاص وأن شرطة الولاية طاردت رجال العصابات بعد هروبهم وقتلت سبعة آخرين منهم في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.



وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه يعتزم تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها جماعات إرهابية مما أثار مخاوف من أن تمثل هذه الخطوة مقدمة لمحاولة تدخل الولايات المتحدة من جانب واحد في المكسيك.



وجاء تصريح ترامب بعد مقتل تسعة أطفال ونساء أمريكيين من أصل مكسيكي من طائفة المورمون بشمال المكسيك في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإفراج القوات المسلحة عن ابن معتقل لقطب المخدرات خواكين‭ ‬“إل تشابو“ جوسمان تحت ضغوط من مسلحين بعصابات مخدرات في مدينة كولياكان.